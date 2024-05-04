4 çocuk babası Mahmut Tuncer bıçak altına yattı! 10 yaş gençleşti son hali olay oldu! "Yaş kaç Mahmut abi..."

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Yaşı ilerleyen ünlü erkek sanatçıların estetik operasyon merakı şaşırtmaya devam ediyor. Gökhan Özen, Rafet El Roman ve Cenk Eren gibi isimlerin ardından, 62 yaşındaki tanınmış türkücü Mahmut Tuncer de öyle bir estetik operasyonu yaptırdı ki, ortaya çıkan değişimi gündem oldu. Yüzündeki kırışıklıklar nedeniyle rahatsızlık duyan Mahmut Tuncer, bir estetik doktoruna başvurdu. Yüz gençleştirme operasyonu geçiren Tuncer'in yeni görünümü haliyle tartışmaları da beraberinde getirdi.