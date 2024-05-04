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4 çocuk babası Mahmut Tuncer bıçak altına yattı! 10 yaş gençleşti son hali olay oldu! "Yaş kaç Mahmut abi..."

'Bakkal Amca Mahmut Tuncer' filmi ile tekrar gündeme gelen Mahmut Tuncer, halay videoları ile milyonların hafızasına kazınmıştı. 62 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer, Cenk Eren'den sonra estetikli ünlüler kervanına katıldı. Tüm yüz gençleştirme işlemi uygulanan ünlü türkücü, en az 10 yaş gençleşti. Tuncer'in son hali sosyal medyada 'Yaş kaç Mahmut abi' yorumlarının hedefi oldu. İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in son hali...

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 17:00 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 17:12
4 çocuk babası Mahmut Tuncer bıçak altına yattı! 10 yaş gençleşti son hali olay oldu! Yaş kaç Mahmut abi... 1

Yaşı ilerleyen ünlü erkek sanatçıların estetik operasyon merakı şaşırtmaya devam ediyor. Gökhan Özen, Rafet El Roman ve Cenk Eren gibi isimlerin ardından, 62 yaşındaki tanınmış türkücü Mahmut Tuncer de öyle bir estetik operasyonu yaptırdı ki, ortaya çıkan değişimi gündem oldu. Yüzündeki kırışıklıklar nedeniyle rahatsızlık duyan Mahmut Tuncer, bir estetik doktoruna başvurdu. Yüz gençleştirme operasyonu geçiren Tuncer'in yeni görünümü haliyle tartışmaları da beraberinde getirdi.

4 çocuk babası Mahmut Tuncer bıçak altına yattı! 10 yaş gençleşti son hali olay oldu! Yaş kaç Mahmut abi... 2

Son olarak 'Bakkal Amca Mahmut Tuncer' filmi ile gündeme gelen Mahmut Tuncer, Cenk Eren'in ardından estetikli ünlüler kervanına katıldı.

4 çocuk babası Mahmut Tuncer bıçak altına yattı! 10 yaş gençleşti son hali olay oldu! Yaş kaç Mahmut abi... 3

Yüzündeki kırışıklıklardan kurtulmak isteyen 62 yaşındaki ünlü türkücü Mahmut Tuncer, soluğu estetik doktorunun kapısında aldı.

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