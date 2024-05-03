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Başkan Erdoğan'dan 'Özel' kabul sonrası ilk yorum! CHP'ye iade-i ziyaret olacak | Özgür Özel'den 'demokrasi için kilometre taşı' değerlendirmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul'da cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'le ticaretin tüm kalemlerde tamamen durdurulmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun" dedi. Özgür Özel'le AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeyi değerlendiren Erdoğan, "Özgür Özel'in ziyaretine iade-i ziyaret yapacağım. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 14:33 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 15:38
Başkan Erdoğan’dan ’Özel’ kabul sonrası ilk yorum! CHP’ye iade-i ziyaret olacak | Özgür Özel’den ’demokrasi için kilometre taşı’ değerlendirmesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SİYASET YUMUŞAMA DÖNEMİNE GİRDİ
Özgür Özel'le AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, "Özgür Özel'in ziyaretine iade-i ziyaret yapacağım. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel'le dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."

"BİR MÜSLÜMAN OLARAK BUNA SEYİRCİ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

İsrail'le ticaretin durdurulmasına ilişkin soru üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:

"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail şu ana kadar 40 bin, 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir? Bunları yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Yani bizim İsrail'le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar."

Erdoğan, acele etmeden süreci değerlendirmek istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde, yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm Batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek, ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik. Adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."



"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.

CHP Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı;

Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum."

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