Erdoğan, acele etmeden süreci değerlendirmek istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde, yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm Batı İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek, ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik. Adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."





"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Özel, AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.



CHP Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı;



Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum."