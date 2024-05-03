Çanakkale şehitliğinden asker kemiği kaçırmışlar: O eser çok konuşuldu | Atatürk'ün eşyaları da var!

1 63 ADET MADENİ PARA Bulgaristan'ın Monitor Gazetesinin 2 Kasım 2016 tarihli baskısının "Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Tarihi Madeni Paralar Ele Geçirildi" başlığıyla yayınlanan haberinde ülkemizden Bulgaristan'a giriş yapan Bulgar plakalı bir otomobilde gerçekleştirilen aramada 56 madeni para ve 7 metal figür bulunduğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin gerekli işlemler yapılarak eserlerin ülkemiz kökenli olup olmadıklarına ilişkin detaylı rapor talep edilmiş ve bu rapor neticesinde tüm eserlerin Anadolu kökenli oldukları ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine Bakanlığımız Bulgar makamları ile irtibata geçerek eserlerin ülkemize iadesine ilişkin çalışmaları başlatmış ve söz konusu eserlerin 15 Haziran 2019 tarihinde ülkemize iadeleri sağlanmıştır. Eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmişlerdir.

2 ELMALI SİKKELERİ 18 Nisan 1984 tarihinde Antalya, Elmalı İlçesi, Bayındır Köyünde kaçak kazılar sonucunda gümüş sikkelerden oluşan bir define bulunmuştur. Bu kaçak kazının ihbar edilmesi ile kazıyı yapanlar yakalanmış ve cezalandırılmış, ancak sikkelerin yurtdışına kaçırılmasına engel olunamamıştır. 1988 yılında Los Angeles'te Numismatic Fine Arts ile Zürih'te Bank Leu adlı müzayede firmalarında satışa çıkarıldığı tespit edilen Elmalı sikkelerin ülkemize iadesi sağlanmıştır. Sikkelerin büyük kısmını elinde bulunduran Amerikalı koleksiyoncu ile verilen hukuki mücadelenin ardından 1999 yılında sikkelerin ülkemize iadesi sağlanmıştır.