Ve Netleşti: Bakanlık Bu Ay İçinde Karşılıksız 5.330 TL Ödeme Yapacak

2024 Temmuz SED Yardımı Zammı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödemelerine, altı ayda bir güncellenen memur maaş katsayısına göre zam yapılması planlanıyor. Temmuz 2024 için sosyal ve ekonomik destek ödemelerine yapılacak zam oranı henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, memur maaş zammıyla birlikte bu yardımların da %20 ile %25 arasında bir artış göstermesi bekleniyor.

SED Ödemeleri Nasıl Sorgulanır? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ve ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli bir finansal yardım kaynağıdır. Bu ödemelerin ne zaman yapıldığını ve hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını sorgulamak için e-Devlet sistemi kullanılır. İşte SED ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulama adımları:

e-Devlet Üzerinden SED Ödeme Sorgulama e-Devlet Sistemi Girişi: Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr adresine giderek e-Devlet sistemine giriş yapın. Giriş yapmak için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz gerekmektedir. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden şifre edinebilirsiniz.

Arama Kutusunu Kullanma: Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan arama kutusuna "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi" yazarak arama yapın. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-hizmetler bölümüne de göz atabilirsiniz.