Erzincan İliç’teki maden faciası: 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ÇALIŞMALARDA SON DURUM NE?

Aydoğdu, çalışmalara ilişkin "Şimdi şöyle bilgi verebilirim. Yaklaşık her gün 50 bin metreküpe yakın toprak alınıyor oradan. Ve bu topraklar alınırken her arabanın başında bir gözcü bulunuyor. Orada bizim sahamızda Enerji Bakanlığımızın koordinesinde AFAD ekipleri ve bizim özel idare, kaymakamlık ve yerel yönetimdeki ekipler çok koordineli bir çalışma yapıyorlar. Yani bizim tespitlerimiz şu; bir zaman kavramı bu tip kazalarda vermek çok bağlayıcı olabilir ama biz Uğur Yıldız kardeşimizi Mangan tarafında bulduktan sonra bütün çalışmaları Sabırlı tarafına yönlendirdik, çünkü Mangan tarafında 1 kişi olduğu öncesinde tespit edilmişti. Bütün araç gereçlerle Sabırlı tarafına yöneldik. Sabırlı bölgesinde Adnan Keklik kardeşimize ulaştık önce. Dün gece de Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e de ulaşıldı. Bu tabi çalışan arkadaşlarımızı da motive ediyor. Bulunan kardeşlerimizden sonra diğer 5 kişiyle ilgili de lokasyon tespitlerimiz var. Ama biliyorsunuz bu liç alanıyla ilgili yağmur yağdığında ya da çok dik olduğunda kayma riskleri de olduğu için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutmanız gerekiyor. Çalışanların güvenliğini sağlayarak hem de hızlı bir şekilde diğer işçi kardeşlerimize ulaşmak için buradaki ekipler gece gündüz demeden çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.