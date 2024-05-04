Erzincan İliç’teki maden faciası: 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, A Haber canlı yayınına katılarak, yaşanan son gelişmeleri aktardı.
Aydoğdu, "Dün gece saat 1 civarında Sabırlı Deresi tarafında Ramazan Çimen ve Kenan Öz kardeşlerimizin cansız bedenlerini tespit ettik. Arkadaşlarımız şu an tüm işlemleri yaptı. İnşallah bugün arkadaşlarımızı öğle namazına müteakip defnedeceğiz. Biliyorsunuz daha önce Mangan tarafında Uğur Yıldız'ı bulmuştuk. Sabırlı tarafında ise Adnan Keklik'in naaşına ulaştık. Çalışmalar devam ediyor. Kalan 5 işçimize daha ulaşacağız." dedi.
ÇALIŞMALARDA SON DURUM NE?
Aydoğdu, çalışmalara ilişkin "Şimdi şöyle bilgi verebilirim. Yaklaşık her gün 50 bin metreküpe yakın toprak alınıyor oradan. Ve bu topraklar alınırken her arabanın başında bir gözcü bulunuyor. Orada bizim sahamızda Enerji Bakanlığımızın koordinesinde AFAD ekipleri ve bizim özel idare, kaymakamlık ve yerel yönetimdeki ekipler çok koordineli bir çalışma yapıyorlar. Yani bizim tespitlerimiz şu; bir zaman kavramı bu tip kazalarda vermek çok bağlayıcı olabilir ama biz Uğur Yıldız kardeşimizi Mangan tarafında bulduktan sonra bütün çalışmaları Sabırlı tarafına yönlendirdik, çünkü Mangan tarafında 1 kişi olduğu öncesinde tespit edilmişti. Bütün araç gereçlerle Sabırlı tarafına yöneldik. Sabırlı bölgesinde Adnan Keklik kardeşimize ulaştık önce. Dün gece de Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e de ulaşıldı. Bu tabi çalışan arkadaşlarımızı da motive ediyor. Bulunan kardeşlerimizden sonra diğer 5 kişiyle ilgili de lokasyon tespitlerimiz var. Ama biliyorsunuz bu liç alanıyla ilgili yağmur yağdığında ya da çok dik olduğunda kayma riskleri de olduğu için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutmanız gerekiyor. Çalışanların güvenliğini sağlayarak hem de hızlı bir şekilde diğer işçi kardeşlerimize ulaşmak için buradaki ekipler gece gündüz demeden çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
CENAZELERİ DEFNEDİLDİ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan yakınlarınca alınan cenazeler, ilçedeki Yusuf Ziya Demir Camisi'ne getirildi.
Törene, işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrasında Çimen ve Öz'ün cenazeleri ilçe mezarlığına götürüldü. Vali Aydoğdu, işçilerin yakınlarının koluna girerek bir süre cenaze aracının arkasından yürüdü. Ardından cenazeler gözyaşları arasında defnedildi.
NELER OLMUŞTU?
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.