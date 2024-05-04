Antalya’da huzurevinde dehşet! 2 ölü, 1 yaralı var! Kinlenip cinayet işledi

Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Huzurevi sakinlerinden Mustafa Güder, "4-5 yıldır burada kalıyor. Sakin, kendi halinde biri gibiydi. Yemek sırasında daha önce bir kişiyi ittirmişti. Başka olayını hatırlamıyorum" dedi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİYİ UKUSUNDA BIÇAKLAMIŞ

Süğüt'ün, gece geç saatlerde odalarına girdiği 3 kişiyi, uyurken bıçakladığı ortaya çıktı.

Huzurevinin bağlı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi de olayla ilgili inceleme başlattı.