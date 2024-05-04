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Antalya’da huzurevinde dehşet! 2 ölü, 1 yaralı var! Kinlenip cinayet işledi

Antalya’da kaldığı huzurevinden karıştığı olaylar nedeniyle çıkarılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldıran İzzettin Süğüt (65) 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Süğüt, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili yeni detaylar ise kan dondurdu.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:37
Antalya’da huzurevinde dehşet! 2 ölü, 1 yaralı var! Kinlenip cinayet işledi

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri dehşeti yaşadı.

Kaldığı huzurevinden karıştığı olaylar nedeniyle çıkarılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldıran İzzettin Süğüt (65), 2 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Etrafını rahatsız ettiği için yönetime şikâyet edilen İzzettin Süğüt'ün huzurevinden çıkarılmasına karar verildi ve tutanak tutuldu.

KİNLENİP CİNAYET İŞLEDİ
Süğüt, huzurevinden çıkarılacağı gün, çıkarılmasından sorumlu tuttuğu huzurevi sakinleri Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (63) ve Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı.

Süğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı ancak çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

30'A YAKIN BIÇAK DARBESİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybeden Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinde 3, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel'in de 20-25 arası bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Korkunç olayın ardından ölenlerin ve yaralı kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

İzzettin Süğüt'ün 2 elinde bıçak olması, huzurevinin merdivenlerden inmesi ve kaçması da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Selçuk Goncegül ve Ali Serdar Batır'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Huzurevi sakinlerinden Mustafa Güder, "4-5 yıldır burada kalıyor. Sakin, kendi halinde biri gibiydi. Yemek sırasında daha önce bir kişiyi ittirmişti. Başka olayını hatırlamıyorum" dedi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİYİ UKUSUNDA BIÇAKLAMIŞ
Süğüt'ün, gece geç saatlerde odalarına girdiği 3 kişiyi, uyurken bıçakladığı ortaya çıktı.

Huzurevinin bağlı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi de olayla ilgili inceleme başlattı.

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