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Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Mezarı açılacak mı? Avukatı ölümüne ilişkin yeni açıklama yaptı: Yeni deliller var!

ABD'de ölen ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın aile avukatı, soruşturmayla ilgili yeni detayları açıkladı. Avukat, genç kadının öldüğü sırada olayın şüphelisi Türk asıllı ABD vatandaşı A.C.F’nin yanında olduğuna ilişkin yeni bir delile ulaştıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 17:52 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 18:29
Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Mezarı açılacak mı? Avukatı ölümüne ilişkin yeni açıklama yaptı: Yeni deliller var!

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın aile avukatı Fethi Öksüz, soruşturmayla ilgili bazı gelişmeleri açıklayarak, "Yağmur Hanım'ın öldüğü zaman, vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var" dedi.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümü hakkında flaş gelişme!

Sosyal medya fenomeni olan ve İşte Benim Stilim programında da yarışan Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı evde ölü bulundu. Taktaş'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın aile avukatı Fethi Öksüz, soruşturmayla ilgili bazı gelişmeleri açıklayarak, "Yağmur Hanım'ın öldüğü zaman, vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var" dedi.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı! Katil sevgilisi mi?

ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şikayetçi olurken genç kadının sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı ve tüm gönderilerinin silinmiş olması çok konuşulmuştu.

DARP EDİLİP DALAĞINI KAYBETMİŞTİ

Taktaş'ın ailesi kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edildiğini ve ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürmüş, darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi olmuştu.

Taştaş'ın dövülüp, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyzesi, "Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu." dedi.

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, düzenlediği basın toplantısında, soruşturmayla ilgili gelişmeleri açıkladı.

6 MAYIS'TA MEZARI AÇILACAK

Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini ve Türkiye'de de otopsi yapılması için 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.

Öksüz, "Amerika'daki otopsi sonucu henüz çıkmadı. Bu 3-4 aylık bir süreç olduğu Amerika'nın adli makamları tarafından tarafımıza iletildi. Bununla beraber tabii ki darp yahut kanında bir yabancı maddenin olup olmadığıyla alakalı somut bir tespit varsa, bu yabancı maddenin miktarı, cinsi, yoğunluğu, öldürmeye ilişkin elverişli olup olmadığı, bunun yanında Yağmur'un aç bırakılıp bırakılmadığı yahut başkaca bir şekilde eziyet edilip edilmediğiyle alakalı bir otopsiden sonuç çıkmasını bekliyoruz. Siz de takdir edersiniz ki otopsiyle alakalı süreçlerin hızlı olarak ilerletilmesi lazım. Yağmur 3 Nisan'da vefat etti. Ölümünden bu yana 30 gün geçti. Bu sebeple Türkiye'de yapılan otopsi ile alakalı sonuçların ne kadar sağlıklı olacağını biz bilemiyoruz fakat en azından aç bırakılıp bırakılmadı yahut kanında yabancı madde olup olmadığıyla alakalı somut bir şeylerin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

SEVGİLİSİNİN ANNESİNE SUÇ DUYURUSU

Avukat Öksüz, Yağmur Taktaş'ın sistematik bir şekilde işkence ve şiddete uğrayarak öldürülmesinde sevgilisinin annesinin azmettirici olabileceğini düşündükleri için ayrıca suç duyurusunda bulunduklarını şu sözlerle kaydetti:

"Şüphelinin Yağmur Hanım'a karşı gerçekleştirmiş olduğu şiddet, tehdit, hakaret eylemleri mevcut. Bununla alakalı birtakım soruşturmalar ve kovuşturmalar halihazırda zaten devam ediyor. Bununla alakalı Yağmur Hanım'ın zaten şikayeti akabinde gerekli adli prosedürler başlatılmış. Yağmur Hanım'ı daha önceden bir organını, bir uzvunu kaybetmesine neden olacak kadar ciddi bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiş.

Yağmur Hanım bu şiddet eylemi neticesinde dalağını kaybetmiş ve boydan boya, boynundan aşağıya kadar uzun bir kesikle bir operasyon gerçekleştirilmiş. Yağmur Hanım'ın kaşlarının tıraşlanması, saçlarının ön kısımlarının tıraşlanması gibi durumlar da söz konusu. Burada bir eziyet, bir işkence durumu söz konusu. Açık konuşmak gerekirse bu konuda bizim bir şüphemiz yok. Bununla beraber elimizdeki bilgi ve belgelerden zaten Yağmur'un Amerika'dayken vefat etmeden önce parasına, çantasına, pasaportuna el konulmuş olduğu ve şüpheli şahıs tarafından Türkiye'ye dönmemesi için zorla tutulmuş olduğu anlaşılıyor.

Yağmur Hanım'ın mesajlaşmalarından, belgelerinden bunu da anlayabiliyoruz. Zaten bu zorla tutulma akabinde hürriyeti tahdit neticesinde Yağmur hanım maalesef şu anda aramızda değil. Maalesef kaybettik. Bununla alakalı zaten bilgi ve belgeleri de savcılığımıza sunduk."

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