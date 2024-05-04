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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 08:59 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 08:59

ŞEHİT HABERLERİ: MSB duyurdu: Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Asb. Kd. Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Ata Göçmen için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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