İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde "Mahzen-37" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlanması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya, şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Esenyurt ilçesinde 31 Mart-5 Nisan tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T isimli 3 ayrı iş yerinin kurşunlanması, Beylikdüzü ilçesinde 31 Mart'ta E.B.G.R. isimli işyerinin kurşunlanması, Başakşehir ilçesinde 2 Nisan'da B.S. isimli işyerine el bombası atılması ve 14 Nisan'da iş yerinin kurşunlanması, Bahçelievler ilçesinde 4 Nisan'da P. ve C.C. isimli iş yerlerinin, 16 Nisan ve 19 Nisan'da S.G.L. ve İ.P isimli iş yerlerinin kurşunlanması, Küçükçekmece ilçesinde 22 Nisan'da 80. Yıl Parkında kurşunlaması, Bakırköy ilçesinde 16 Nisan ve 25 Nisan'da G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 8 Nisan ile 13 Nisan'da 4 adet ikamet ve iş yerinin kurşunlanması, Beşiktaş ilçesinde 5 Nisan ile 11 Nisan'da 2 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs ve Esenyurt ilçesinde 12 Nisan'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma."



AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 tam otomatik tabanca, 2 çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesinin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

BERATCAN GÖKDEMİR (CAN DALTON) KİMDİR?

Beratcan Gökdemir, bilinen adıyla "Can Dalton" olarak da bilinen suç dünyasının karanlık figürlerinden biridir. 27 yaşındaki Beratcan Gökdemir'in memleketi Batman'dır ve Yenibosna'da büyümüştür. Ancak, adı suç örgütleriyle anılmaktadır.

Can Dalton, çete lideri Barış Boyun ile birlikte anılan ve Daltonlar çetesinin başındaki kişidir. Daltonlar çetesi, Türkiye'nin suç dünyasında oldukça etkili bir konuma sahiptir ve üyelerinin çoğunluğu Diyarbakır kökenlidir. Can Dalton ve diğer çete üyeleri genellikle Gürcistan'da bulunmaktadır. Son zamanlarda, Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde gerçekleşen suikast sonucunda Daltonlar çetesinin üyelerinden Yoldaş Dalton lakaplı Emircan Yılmaz ölmüş, Can Dalton ise yaralı olarak kurtulmuştur.

Çete içerisindeki önemli isimler arasında Ahmet Aydın, Can Aslan ve Murat Uygun gibi isimler bulunmaktadır. Hatta Ahmet Aydın ve Murat Uygun'un cezaevinde olduğu bilgisi mevcuttur.

Beratcan Gökdemir'in suç geçmişi oldukça kabarık ve çoğunlukla hırsızlık suçlarından oluşmaktadır. 2020 yılında tam 50 kez gözaltına alındığı bilinmektedir. Daltonlar çetesinin faaliyetleri arasında ise Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi, Beşiktaş'ta Yasin Keskin'in öldürülmesi, Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi gibi ciddi olaylar yer almaktadır.