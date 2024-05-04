Otopsi fotoğrafları sır perdesini kaldırmadı! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Nasıl teslim olmuştu? ilk ifadesinde ne demişti?

MALTEPE'DEN SİLVRİ'YE
İlk olarak Maltepe Cezaevine gönderildi ardından da Silivri Cezaevine nakledildi. Daha sonra orada intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.
İşte o günden itibaren de Münevver Karabulut'un ailesi buna bir türlü inanmak istemedi. "Yurt dışına kaçırıldı mı" şeklinde soru işaretleri gelmeye başladı.
OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ NEDEN SORU İŞARETLERİNİ GİDERMEDİ
Ailenin kafasındaki şüphe; "Bir nüfuz kullanıp Cem Garipoğlu'nun yurt dışına kaçırılmış olabileceği" yönünde. Baba Süreyya Karabulut da, Fotoğraflarla bu iş olmaz dublörünü yapar yollarlar" diyerek bunu söylüyor.
Babanın müracatı üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu sır perdesini aydınlatmak için bir soruşturma başlattı. Adli Tıp Başkanlığından Cem Garioğlu'nun otopsisinde kayıt altına alınan fotoğraflarını ve video çekimlerini talep etti.
KARARI SAVCILIK VERECEK
Bunlar savcılığa gönderildi. Ancak Fethi kabir dosyası kapanmadı. Babanın talebi üzerine yürütülen soruşturmada Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp DNA eşleşmesi yapılıp yapılmayacağı konusundaki karar makamı savcılık.
DNA eşleşmesi yapıldıktan sonra Münevver Karabulut'un ailesinin kafasındaki soru işaretleri de kalkar.