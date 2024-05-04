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Otopsi fotoğrafları sır perdesini kaldırmadı! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Nasıl teslim olmuştu? ilk ifadesinde ne demişti?

Münevver Karabulut’u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Otopsi görüntüleri de Karabuluk ailesinin şüphelerini gidermedi. Rapora karşı dilekçe sunan Karabulut ailesi fethi kabir taleplerinin olduğunu belirtti. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılabilir mi? Otopsi görüntüleri şüpheleri neden gidermedi? Süreç buraya nasıl geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 13:28 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 08:05
Otopsi fotoğrafları sır perdesini kaldırmadı! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Nasıl teslim olmuştu? ilk ifadesinde ne demişti?

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Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etti.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce reddedildi.

Münevver KarabulutMünevver Karabulut

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atandı.

CEM GARİPOĞLU'NUN OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tamamlanan bilirkişi raporunun içerisinde Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri de yer aldı.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, 10 yıl sonra ortaya çıkan otopsi fotoğrafları hakkında konuştu.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ne anlatıyor?

Süreyya Karabulut

"FOTOĞRAFLARA İNANMIYORUM"
Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu'na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.
Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim."

"MEZARIN AÇILMASINI İSTİYORUM"
Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:
"İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim."

FETHİ KABİR TALEBİ
Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Otopsi görüntülerine ilişkin hazırlanan rapora karşı dilekçe sunan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, fethi kabir taleplerinin olduğunu belirtti.

Cem Garioğlu

SÜREÇ BOYUNCA NELER OLDU BUNDAN SONRA NELER OLACAK?
Peki Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri soruşturmada neyi değiştirecek? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılabilir mi? Otopsi görüntüleri şüpheleri neden gidermedi?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında yaşanan süreci ve ihitmalleri tek tek aktardı.

Almaçayır şunları söyledi:

"Aslında 3 Mart 2009'da bir çöp konteynerinde ceset bulunması ihbarı üzerine harekete geçen ekipler Türkiye'nin yıllardır gündemini meşgul edecek bir cinayet olduğunu tahmin etmiyorlardı. 17 yaşında Münevver Karabulut'a ait olduğu belirlenmişti cesedin. Akabinde 197 gün boyunca devam eden bir takip başladı polis tarafından…

Kısaca özetlersek yaşananları;

17 yaşındaki Münevver 3 Mart 2009'da Cem Garioğlu tarafından vahşice öldürüldü.

Münevver'in cesedi 4 Mart'ta Etiler'de bir çöp konteynerinde bulundu.

Cinayetin 56. Gününde baba Nida Garioğlu oğluna yardım etmekten tutuklandı.

Cinayetten 90 gün sonra 186 ülkede Interpoll tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

197 GÜN SONRA TESLİM OLDU
Katil cinayetten 197 gün sonra Bakırköy'de teslim oldu.

TESLİM OLMA ANLARI
İşte teslim olma anları….

Cem Garioğlu'nun avukatları polise telefon açıyor. Artık bütün noktalar aranmış yakalanma endişesi ve korkusunun olduğu değerlendiriliyor. Cinayet büro dedektifleri ile konuşan avukatlar bir buluşma yeri ayarlıyor. Bahçelievler'de E-5 kenarında bir ekip otosu bekliyor ve teslim alındıktan sonra emniyete götürülüyor.

İFADESİNDE NE DEDİ
İlk ifadesinde "Babasının tutuklu kalmasından dolayı vicdan azabı çektiği için teslim olduğunu" söylüyor ama çember de daralmıştı.

Asayiş şubedeki İfadelerinin ardından da çocuk şube müdürlüğüne sevk ediliyor.

MALTEPE'DEN SİLVRİ'YE
İlk olarak Maltepe Cezaevine gönderildi ardından da Silivri Cezaevine nakledildi. Daha sonra orada intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.

İşte o günden itibaren de Münevver Karabulut'un ailesi buna bir türlü inanmak istemedi. "Yurt dışına kaçırıldı mı" şeklinde soru işaretleri gelmeye başladı.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ NEDEN SORU İŞARETLERİNİ GİDERMEDİ
Ailenin kafasındaki şüphe; "Bir nüfuz kullanıp Cem Garipoğlu'nun yurt dışına kaçırılmış olabileceği" yönünde. Baba Süreyya Karabulut da, Fotoğraflarla bu iş olmaz dublörünü yapar yollarlar" diyerek bunu söylüyor.

Babanın müracatı üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu sır perdesini aydınlatmak için bir soruşturma başlattı. Adli Tıp Başkanlığından Cem Garioğlu'nun otopsisinde kayıt altına alınan fotoğraflarını ve video çekimlerini talep etti.

KARARI SAVCILIK VERECEK
Bunlar savcılığa gönderildi. Ancak Fethi kabir dosyası kapanmadı. Babanın talebi üzerine yürütülen soruşturmada Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp DNA eşleşmesi yapılıp yapılmayacağı konusundaki karar makamı savcılık.

DNA eşleşmesi yapıldıktan sonra Münevver Karabulut'un ailesinin kafasındaki soru işaretleri de kalkar.

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