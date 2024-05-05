Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi! 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı...

Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biri olan Serpil Çakmaklı, Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi birçok yapımda yer aldı. 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Yeşilçam yıldızının dünden bugüne geçirdiği değişimi çok konuşuldu. İşte 61 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı son hali...