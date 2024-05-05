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Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi! 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı...

Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biri olan Serpil Çakmaklı, Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi birçok yapımda yer aldı. 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Yeşilçam yıldızının dünden bugüne geçirdiği değişimi çok konuşuldu. İşte 61 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı son hali...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 12:30 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 12:30
Yeşilçam’ın en cesur kadınlarından biriydi! 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı... 1

Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi sayısız pek çok Yeşilçam filminde rol alan Serpil Çakmaklı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Serpil Çakmaklı'nın son halini görenler şaştı kaldı!

Yeşilçam’ın en cesur kadınlarından biriydi! 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı... 2

61 yaşındaki Serpil Çakmaklı'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Serpil Çakmaklı'nın dünden bugüne geçirdiği değişimi çok konuşuldu.

Yeşilçam’ın en cesur kadınlarından biriydi! 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! Gören dönüp bir daha baktı... 3

İşte başta Serpil Çakmaklı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

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