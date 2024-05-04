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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 10:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 10:30

SGK GERİ ÖDEME LİSTESİ HABERİ: Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! Bedeli ödenecek ilaçlar listesine 81 İlaç daha eklendi! Kanser, diyabet, obezite...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığı duyurdu. Bakan Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığı duyurdu.

79'U YERLİ ÜRETİM 81 İLAÇ LİSTEDE
Bakan Işıkhan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

SGK AÇIKLADI: NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Konuya ilişkin SGK'dan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine istinaden Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir."

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