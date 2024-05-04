İsrail’e kapıyı kapattık!

Başkan Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İsrail'le ticaretin durdurulmasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: İsrail şu ana kadar 40 bin, 45 bin Filistinli'yi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir? Bunları yaptık. Tüm Batı, İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek, ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik. Adımlarımızı attık. Aramızda 9.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun.



BATI'NIN ÜZERİMİZE NASIL SALDIRACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Başkan Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabul etti. İsrail ile ticaretin durdurulduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle kavga peşinde değiliz. Barış ve refah içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz" dedi.