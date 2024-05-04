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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 08:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 08:50

32 terörist etkisiz hale getirildi!

Kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe- Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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