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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024, 09:55 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024, 09:55

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Açıkladı: ''Genel Başkanlığı Bırakıyorum!''

Son dakika haberleri... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek, "Hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşanan genel başkanlık değişimi sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı. Katıldığı programda konuyla ilgili konuşan Karamollaoğlu artık sağlığının genel başkanlık için el vermediğini ifade etti.

"SAĞLIĞIM İZİN VERMİYOR"
Karamollaoğlu açıklamasında, "Var, bunu hemen söyleyeyim. Yani bugün buraya gelirken de, sizler de beraber olduğumuz zaman farkına varıyorsunuzdur. Artık sağlığım bu görevi hakkıyla yerine getirmeme izin vermiyor. Şu seçim döneminde ben sadece 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil, sağlığım müsaade etmediği için gidemedim. Bir hafta kadar hastanede her gün serum aldım, ayağa kalkayım diye. Şu an biraz toparladım ama bu geçici bir toparlama." ifadelerini kullandı.

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