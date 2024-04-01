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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.29 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
YAVUZ AYNACI 32 %0.07 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
SÜLEYMAN EREKOĞLU 26 %0.10 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM İZMİRLİ 150 %0.09 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
KEMAL AYRİÇ 268 %0.46 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.71
TUĞBA DEMİREL 14 %0.20 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %95.79
OSMAN KOCATÜRK 362 %0.14 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %92.07
DERYA YENTÜR 138 %0.05 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %90.87
HASAN CAN AKAY 221 %0.19 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
FATİH SELEN 66 %0.22 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.03
AHMET NEDİM TURBİL 41 %0.05 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %98.91
ALİ ŞENOL 300 %0.11 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN ŞAHİN 3 %0.03 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.49
HÜSEYİN METİNLER 52 %0.02 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER KIRMIZI 40 %0.21 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
SONER ALMAZ 58 %0.22 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.01
UĞUR KÜL 104 %0.07 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
DURSUN KIZILTAŞ 52 %0.08 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %96.18
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %98.65
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.52
DİLEK ACAR GÜLEÇ 14232 %18.39 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
BERKANT İNCEKARA 19 %0.06 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %90.08
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %95.27
ÖZALP TÖR 138 %0.12 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı