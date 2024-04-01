|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
|YAVUZ AYNACI
|32
|%0.07
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %95.87
|SÜLEYMAN EREKOĞLU
|26
|%0.10
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETHEM İZMİRLİ
|150
|%0.09
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|KEMAL AYRİÇ
|268
|%0.46
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %85.71
|TUĞBA DEMİREL
|14
|%0.20
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %95.79
|OSMAN KOCATÜRK
|362
|%0.14
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %92.07
|DERYA YENTÜR
|138
|%0.05
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %90.87
|HASAN CAN AKAY
|221
|%0.19
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
|FATİH SELEN
|66
|%0.22
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.03
|AHMET NEDİM TURBİL
|41
|%0.05
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %98.91
|ALİ ŞENOL
|300
|%0.11
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN ŞAHİN
|3
|%0.03
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.49
|HÜSEYİN METİNLER
|52
|%0.02
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER KIRMIZI
|40
|%0.21
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
|SONER ALMAZ
|58
|%0.22
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.01
|UĞUR KÜL
|104
|%0.07
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
|DURSUN KIZILTAŞ
|52
|%0.08
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %96.18
|0
|%0
|Detay
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %98.65
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.52
|DİLEK ACAR GÜLEÇ
|14232
|%18.39
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|BERKANT İNCEKARA
|19
|%0.06
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %90.08
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %95.27
|ÖZALP TÖR
|138
|%0.12
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URLA
Açılan Sandık Oranı %88.95
|0
|%0
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