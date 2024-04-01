|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KERİM AKINCI
|101
|%0.45
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YILDIRIM
|2198
|%26.24
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ZÜHTÜ SOYDAR
|192
|%0.55
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PERVİN TOPUZ
|74
|%0.14
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DİNÇER
|1252
|%0.74
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NERİMAN ARAT
|107
|%0.39
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜLKÜ YILDIRIM
|52
|%0.16
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN TURGUT
|122
|%1.01
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SİVRİ
|1995
|%25.68
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GİZEM ERDİ
|33
|%0.20
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER BAYDU
|30
|%0.17
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURSEN ÇIKRIKCIOĞLU
|48
|%0.07
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEYLA SEZER
|34
|%0.19
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ TOBAL
|170
|%0.18
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER ÇIBIK
|256
|%0.36
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRİ KULAK
|44
|%0.34
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİDE DOĞAN
|15
|%0.18
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