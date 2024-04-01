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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.20 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.14
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %99.37
BEHİYE ÇARK 573 %0.40 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN NALBUROĞLU 69 %0.14 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY DEMİRGÖVDE 143 %0.19 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KÖKEN 22 %0.21 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı