|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVKİ YILDIRIR
|3
|%0.09
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFE YENER YÜKSEL
|69
|%0.13
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT HORASAN
|3
|%0.03
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM DİNLAZ
|51
|%0.11
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KÖSE
|27
|%0.18
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %93.45
|ALİ SÜTCÜ
|66
|%0.18
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|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.42
|İBRAHİM UÇAR
|25
|%0.26
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETTAH KARAKUŞ
|6
|%0.12
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.73
|ABDULLAH AKYÜZ
|267
|%0.32
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN SAY
|1
|%0.02
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAKUŞ
|3
|%0.04
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %97.92
|MUHSİN EKMEKCİ
|16
|%0.16
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHİTTİN CERİT
|29
|%0.09
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR AYVAZ
|16
|%0.08
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|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KEMAL HORASAN
|262
|%0.15
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KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %99.45
|ZELİHA TENİKECİER
|216
|%0.13
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %84.42
|ALİ AYVAZ
|20
|%0.14
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCER YILDIRIM
|448
|%0.14
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR ÇAT
|10274
|%25.68
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NERMİN VARLISENET
|1
|%0.08
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|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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