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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.43 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.76
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKİ YILDIRIR 3 %0.09 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFE YENER YÜKSEL 69 %0.13 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT HORASAN 3 %0.03 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM DİNLAZ 51 %0.11 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KÖSE 27 %0.18 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %93.45
ALİ SÜTCÜ 66 %0.18 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.42
İBRAHİM UÇAR 25 %0.26 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETTAH KARAKUŞ 6 %0.12 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.73
ABDULLAH AKYÜZ 267 %0.32 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SAY 1 %0.02 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAKUŞ 3 %0.04 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %97.92
MUHSİN EKMEKCİ 16 %0.16 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHİTTİN CERİT 29 %0.09 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR AYVAZ 16 %0.08 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KEMAL HORASAN 262 %0.15 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %99.45
ZELİHA TENİKECİER 216 %0.13 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %84.42
ALİ AYVAZ 20 %0.14 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCER YILDIRIM 448 %0.14 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ÇAT 10274 %25.68 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERMİN VARLISENET 1 %0.08 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı