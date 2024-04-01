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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
FATİH MIRIK 29 %0.18 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVAT PAK 260 %1.56 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
ABDULVAHAP BOZKIR 12 %0.11 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
ÇAĞDAŞ BAŞ 143 %0.12 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN YILDIZOĞLU 14 %0.11 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
AYDIN ALKAN 129 %0.15 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
MEHMET ÇİMEN 75 %0.15 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
SERHAT AYDIN 160 %0.20 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
ZÜHAL KATKAT 78 %0.33 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
REMZİ DÜZGÜN 260 %0.16 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
NURCAN ATİK 28 %0.17 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KUMBASAR 17 %0.15 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KARAKUŞ 105 %0.71 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KARADEMİR 29 %0.08 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.07
NURİ KABAOĞLU 85 %0.19 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KIRICI 132 %0.25 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONER ORAN 8 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı