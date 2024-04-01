|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %98.77
|FATİH MIRIK
|29
|%0.18
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVAT PAK
|260
|%1.56
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
|ABDULVAHAP BOZKIR
|12
|%0.11
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %97.36
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|143
|%0.12
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN YILDIZOĞLU
|14
|%0.11
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %97.97
|AYDIN ALKAN
|129
|%0.15
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %98.72
|MEHMET ÇİMEN
|75
|%0.15
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|SERHAT AYDIN
|160
|%0.20
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.24
|ZÜHAL KATKAT
|78
|%0.33
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %96.31
|REMZİ DÜZGÜN
|260
|%0.16
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %99.12
|NURCAN ATİK
|28
|%0.17
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KUMBASAR
|17
|%0.15
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER KARAKUŞ
|105
|%0.71
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KARADEMİR
|29
|%0.08
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TERME
Açılan Sandık Oranı %99.07
|NURİ KABAOĞLU
|85
|%0.19
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KIRICI
|132
|%0.25
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER ORAN
|8
|%0.13
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