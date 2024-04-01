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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
YUSUF YILDIZ 132 %0.19 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı