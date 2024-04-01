|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMA DİRİM SUCU
|82
|%0.12
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
|AHMET ALBAYRAK
|70
|%0.09
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
|SELİM AKGÖZ
|116
|%0.10
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
|HÜLYA ULUZMAN
|117
|%0.14
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN TEKİN
|20
|%0.07
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.43
|MURAT ÖNGELEN
|823
|%0.41
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.51
|AHMET KAAN SUR
|88
|%0.09
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.31
|0
|%0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|95
|%0.31
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR KURT
|35
|%0.11
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CENGİZ
|79
|%0.10
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM İNAN
|342
|%0.36
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