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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:50
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.62 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.73
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.53
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.21
AZİM KÖKTEN 385 %0.60 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %88.89
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %90.72
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL PALA 4133 %17.38 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %80.65
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %85.42
SAVAŞ AYTİMUR 65 %0.25 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %93.46
İRFAN AKKOYUN 299 %0.31 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %96.88
MURAT YÖRÜK 826 %0.89 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
ADNAN MENDERES İĞDİL 237 %0.24 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %96.49
MUSA ÇETİNKAYA 426 %0.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı