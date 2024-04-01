|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR GÜNGÖR
|51
|%0.11
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %89.20
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT BAŞARAN
|207
|%0.15
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REYHAN AKÇURA
|282
|%0.19
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
|MAHMUT SANCAR
|41
|%0.10
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN ÖKTEN
|40
|%0.19
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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