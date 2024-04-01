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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:50
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR GÜNGÖR 51 %0.11 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %89.20
0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT BAŞARAN 207 %0.15 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
REYHAN AKÇURA 282 %0.19 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
MAHMUT SANCAR 41 %0.10 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN ÖKTEN 40 %0.19 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı