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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:50
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ÖZGER 158 %0.15 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZEN 24 %0.06 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ ŞABAN KARAKAMA 163 %0.22 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFRAHİM ÇELİK 67 %0.19 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZEN 56 %0.29 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ KUTLUK 74 %0.23 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR PAKOL 27 %0.12 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.46
METİN KORKMAZ 165 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı