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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY SARIOĞLU 16 %0.09 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN BÜYÜK 2 %0.03 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAKAN AKFIRAT 78 %0.10 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM YILMAZ 11 %0.06 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN MERCAN 35 %0.17 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %98.59
ALİ GÜRLER 690 %0.18 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.30
OMAY KARAATA 366 %0.11 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı