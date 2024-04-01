|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY SARIOĞLU
|16
|%0.09
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN BÜYÜK
|2
|%0.03
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAKAN AKFIRAT
|78
|%0.10
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM YILMAZ
|11
|%0.06
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN MERCAN
|35
|%0.17
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %98.59
|ALİ GÜRLER
|690
|%0.18
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.30
|OMAY KARAATA
|366
|%0.11
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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