60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.95 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.95
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %91.09
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK TOPCUOĞLU 188 %0.60 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %99.22
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ YILAN 19 %0.20 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.34
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %99.20
FUAT DEMİR 2459 %14.62 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %99.74
MUHAMMET AYDIN 462 %0.61 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
ÜMİT YAŞAR DURSUN 31 %0.24 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %74.16
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %71.59
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %97.47
MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA 6 %0.06 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET SELİM GÖZELER 542 %0.70 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı