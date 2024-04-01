|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %91.09
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK TOPCUOĞLU
|188
|%0.60
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %99.22
|0
|%0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ YILAN
|19
|%0.20
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.34
|0
|%0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %99.20
|FUAT DEMİR
|2459
|%14.62
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %99.74
|MUHAMMET AYDIN
|462
|%0.61
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|ÜMİT YAŞAR DURSUN
|31
|%0.24
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %74.16
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %71.59
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %97.47
|MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA
|6
|%0.06
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET SELİM GÖZELER
|542
|%0.70
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