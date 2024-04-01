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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%86.60
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.51
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %80.42
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %80.44
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %88.75
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %79.01
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %83.85
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %92.17
YAŞAR TOKSOY 4001 %6.42 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %96.97
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %52.99
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %91.24
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %90.20
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %84.38
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.13
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı