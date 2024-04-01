|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %80.42
|0
|%0
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %80.44
|0
|%0
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %88.75
|0
|%0
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %79.01
|0
|%0
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %83.85
|0
|%0
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %92.17
|YAŞAR TOKSOY
|4001
|%6.42
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %96.97
|0
|%0
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %52.99
|0
|%0
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %91.24
|0
|%0
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %90.20
|0
|%0
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %84.38
|0
|%0
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %88.13
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
|Detay