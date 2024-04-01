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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.29
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.94
FİLİZ GÜN 71 %0.21 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
HASAN HÜSEYİN KELEKCİO 4 %0.12 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
HAYRETTİN CİLASUN 175 %1.40 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
TUNCAY AYDIN 34 %0.27 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ÖZTÜRK 1240 %21.60 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %80.68
AKİF HOROZ 37 %0.13 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
İBRAHİM KASABA 2 %0.05 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %67.95
YILMAZ BALLI 19 %0.14 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %93.13
TUNCAY AYKAÇ 205 %0.11 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %82.89
KADİR YATAĞAN 255 %0.16 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %89.68
MESUT KELEKCİO 62 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı