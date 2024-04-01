|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN TAŞGIN
|6
|%0.14
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLAL SEFER
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METEHAN ASLAN
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZYÖN
|1
|%0.05
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI AHMET DENEK
|2
|%0.09
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN BULUT
|5
|%0.11
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|73
|%0.07
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ÖZKÖK
|2
|%0.16
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİCRAN SEFER
|14
|%0.09
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL DENEK
|1
|%0.05
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA LÜY
|0
|%0
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