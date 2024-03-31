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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
SİNEM GÜNEŞ 14 %0.25 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.42
YUSUF RESULOĞLU 10 %0.01 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %33.62
CEM PAK 32 %0.04 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %81.30
SERDAL URAL 43 %0.02 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %76.67
GÜRKAN AKBABA 224 %0.08 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %83.73
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.66
NECMETTİN DÖNMEZ 25 %0.06 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %79.60
FUZULİ BEKTAŞ 91 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %89.10
MÜMİN TUNABOYLU 34 %0.02 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.89
FERİT TOPÇAK 14 %0.03 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %75.35
NEVZAT KIR 32 %0.03 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %85.52
ALİ HALUK KESKİN 18 %0.01 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %75.10
TAHSİN ÇETİNKAYA 100 %0.11 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %85.20
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %91.88
TURGUT OTÇU 12 %0.02 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %68.36
ENVER SEDAT ERŞAN 70 %0.06 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %73.43
DEMİRKAN HÜSEYİN AKBABA 100 %0.06 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %60.57
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %55.53
ADNAN ÖZTÜRK 67 %0.05 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %54.49
ADEM TEKLE 82 %0.08 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %63.69
SUAT İSKENDER İLGAR 55 %0.03 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %85.97
MEHMET TURAN 16 %0.01 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %37.30
DEVRAN AYDOĞAN 64 %0.06 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %75.34
FAHRETTİN BİLGİÇ 32 %0.02 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %78.08
REMZİ BEYRELİ 88 %0.04 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %64.64
HATİCE MERVE ERKILINÇ 52 %0.02 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %65.04
MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER 82 %0.04 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %87.12
YÜCEL YÜCE 9 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %58.13
YAKUP YILMAZ ŞEN 109 %0.07 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %52.33
TUGAY BULUT 47 %0.04 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
ZAFER YILMAZ 8 %0.03 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %51.35
GÖKSEL BİLGİÇ 30 %0.05 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %50.50
DERYA AVCI 31 %0.04 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %75.77
UFUK TOPÇU 19 %0.01 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %71.02
ANIL ASIG 188 %0.10 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %77.23
ALPASLAN ŞELİMAN 37 %0.03 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %59.44
ONURHAN ŞEKER 59 %0.02 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %69.76
MEHMET TURAN MIZRAK 25 %0.01 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %83.39
MELİSA HACIAHMETOĞLU 109 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı