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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:50
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.53
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN CİVELEK 237 %0.33 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÇAKICI 32 %0.16 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMİS UZUN 819 %5.71 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AVCI 16 %0.50 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GÜNAY 385 %4.43 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM SAĞIROĞLU 4771 %18.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı