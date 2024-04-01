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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.23
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %74.47
0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.59
MURAT TERYAKİ 229 %0.17 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %88.31
EROL GÜLERYÜZ 37 %0.23 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı