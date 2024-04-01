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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.58 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.51
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÖZTÜRK 17 %0.21 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN KOCAKAYA 4136 %22.28 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS EMRE ALKAYA 64 %0.24 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAAN OSMAN SARIOĞLU 4929 %15.99 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GÜVEN 100 %0.28 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT ÖZDEMİR 417 %1.58 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLUCA Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT AVCIOĞLU 19824 %42.62 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYLİN TEZCAN ÇELİK 283 %0.20 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK NAMAL 157 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı