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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:40
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.76
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.19 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.69
GÖKHAN BENER 376 %0.33 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %77.54
ALPAY KARAMAN 90 %0.28 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.67
HAVVA TEKELİ 133 %0.17 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL KEREM KARASOLAK 119 %0.10 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %84.34
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
HASAN KILIÇ 151 %0.20 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.54
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
TURGAY ÇELİK 474 %0.35 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.12
HASAN TÜRKER ŞAMAN 257 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı