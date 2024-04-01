|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %85.69
|GÖKHAN BENER
|376
|%0.33
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %77.54
|ALPAY KARAMAN
|90
|%0.28
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %87.67
|HAVVA TEKELİ
|133
|%0.17
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL KEREM KARASOLAK
|119
|%0.10
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MUT
Açılan Sandık Oranı %84.34
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %94.86
|HASAN KILIÇ
|151
|%0.20
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %85.54
|0
|%0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %84.23
|TURGAY ÇELİK
|474
|%0.35
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.12
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|257
|%0.19
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