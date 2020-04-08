TÜRKİYE TOPLAM VAKA SAYISI

  • Etkin vakalar
  • Tedavi edilen vakalar
  • Ölümcül vakalar

TOPLAM VAKA SAYISI

  • Etkin vakalar
  • Tedavi edilen vakalar
  • Ölümcül vakalar
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