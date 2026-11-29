Mide kanseri, en sık görülen kanserler arasında 6. sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre kanserler, dünya çapında yılda 7,6 milyon kişinin ölümünden sorumlu oluyor. Bu ölümlerin yaklaşık 736 bini mide kanserinden kaynaklanıyor.

Ülkemizde 2020 yılında yıllık yeni kanser vaka sayısı 233 bin 834 olarak tespit edilirken, bu rakamlardan bin 3075'inin mide kanseri olduğu belirtiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Atakan Yeşil, son beş yıldır ülkemizde mide kanserinin 50 yaş altındaki kişilerde daha sık teşhis edildiğine dikkat çekiyor.

Helicobacter pylori enfeksiyonu mide kanseri riskini artırabiliyor.

Riski artıran 12 etkeni anlatıyor:

1. AİLE ÖYKÜSÜ: Mide kanseri olan kişilerin kardeşleri ve çocuklarının mide kanserine yakalanma riski artıyor. Ancak bu artışın genetik mi yoksa Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi diğer risk faktörlerinden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

2. İLERLEYEN YAŞ: Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanseri de ileri yaşlarda daha sık görülüyor. Öyle ki her 100 mide kanserinden 95 gibi oldukça yüksek bir oranı 50 yaş ve üzeri kişilerde teşhis ediliyor.