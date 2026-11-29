Mide kanserinde 50 yaş altına dikkat! Uzman isim riski artıran 10 etkeni tek tek anlattı
Mide kanserinin 50 yaş altındaki kişilerde daha sık teşhis edildiğine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Atakan Yeşil, günlük yaşamda gözden kaçan risk faktörlerini sıraladı.
Mide kanseri, en sık görülen kanserler arasında 6. sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre kanserler, dünya çapında yılda 7,6 milyon kişinin ölümünden sorumlu oluyor. Bu ölümlerin yaklaşık 736 bini mide kanserinden kaynaklanıyor.
Ülkemizde 2020 yılında yıllık yeni kanser vaka sayısı 233 bin 834 olarak tespit edilirken, bu rakamlardan bin 3075'inin mide kanseri olduğu belirtiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Atakan Yeşil, son beş yıldır ülkemizde mide kanserinin 50 yaş altındaki kişilerde daha sık teşhis edildiğine dikkat çekiyor.
Riski artıran 12 etkeni anlatıyor:
1. AİLE ÖYKÜSÜ: Mide kanseri olan kişilerin kardeşleri ve çocuklarının mide kanserine yakalanma riski artıyor. Ancak bu artışın genetik mi yoksa Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi diğer risk faktörlerinden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
2. İLERLEYEN YAŞ: Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanseri de ileri yaşlarda daha sık görülüyor. Öyle ki her 100 mide kanserinden 95 gibi oldukça yüksek bir oranı 50 yaş ve üzeri kişilerde teşhis ediliyor.
3. HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU: Midenin alt bölümünde kanser riskini yaklaşık 6 kat artırıyor. Bu enfeksiyonun cagA pozitif Helicobacter pylori denen belirli bir tipi, mide kanseri riskini daha da yükseltebiliyor.
4. ÇOK TUZLU GIDALAR: Aşırı tuzlu salamura gıdaların popüler olduğu Japonya'da mide kanseri çok yüksek oranda seyrediyor. Ayrıca bazı konserve ve işlenmiş gıdaların yoğun olduğu bir beslenme alışkanlığı da mide kanseri riskini artırabiliyor.
5. İŞLENMİŞ VE KIRMIZI ET: Bu gıdaları çok tüketen kişilerde (en sık fast food tarzı beslenme) mide kanseri riskinde küçük bir artış olduğu biliniyor. Bu etler mide kanseriyle bağlantısı saptanan ve nitrozaminler denilen kimyasal maddeler içeriyorlar.
6. SİGARA KULLANIMI: Dumanının içerdiği çok sayıda kimyasal içerik nedeniyle mide kanseri için de önemli bir risk faktörü. Öyle ki sigara kullanımı mide kanseri riskini iki kat artırıyor. Sigara içmediği halde dumanına maruz kalan kişiler de aynı riski taşıyorlar.
7. ZAYIFLAMIŞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: HIV ile AIDS hastalarında, enfeksiyon nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalarda ve organ nakli sonrasında ilaç kullanan hastalarda mide kanseri iki kat fazla görülüyor.
8. ASİT REFLÜSÜ: Mide asidinin yemek borusuna (özofagus) geri gitmesi olarak tanımlanıyor. Bu durum yemek borusu (özofajit) iltihabına yol açabiliyor. Asit reflüsü midenin özofagusa en yakın bölgesinde kanser riskini artırabiliyor.
9. OBEZİTE: İnsülin direnci üzerinden mide kanseri riskini artıran etkiye sahip oluyor. Dolayısıyla sağlıklı bir yaşam için fazla kiloların verilmesi büyük öneme sahip oluyor.
10. GELİŞİGÜZEL MİDE KORUYUCU KULLANMAK: Mide koruyucu kullanımı nedeniyle mide asidinin azalması ve mide pH'ının artması hem bakterilerin üremesi için kolay ortam oluşturuyor hem de vitamin eksikliklerine neden oluyor. Mide kanseri riskini de artırıyor.