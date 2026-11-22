Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan obezite; kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyor, hipertansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği gibi sorunlara zemin hazırlıyor. Bunun için obezite riskinin önlenmesi ve kilo kontrolünün sağlanması için birçok tedavi uygulanıyor.

Son yıllarda popüler hale gelen ve halk arasında 'zayıflama iğneleri' olarak bilinen ilaçların ise safra kesesi üzerindeki etkileri merak ediliyor. İlaçların doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Ali Can Yalı, zayıflama iğnelerinin safra kesesi üzerindeki etkisiyle ilgili bilgi veriyor:

GÖRECELİ OLARAK ARTIRIYOR

Kilo kontrolünde kullanılan ilaçların önemli bir bölümünü GLP-1 reseptör agonistleri oluşturuyor. Bu ilaçlar, iştahı azaltarak ve tokluk hissini artırarak kilo kaybına yardımcı oluyor. 2022 yılında JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan, 76 randomize kontrollü çalışmanın ve 100 binden fazla katılımcının değerlendirildiği araştırmada bir meta-analizde, bu ilaçların kullanımının safra kesesi ve safra yolu hastalıklarında yaklaşık %37 oranında göreceli olarak riski artırdığı belirlendi.