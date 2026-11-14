Zatürre nasıl anlaşılır, kimler risk altında? Uzmanından hayati uyarı: 50 yaşından sonra aşı şart
Solunum yoluyla bulaşabilen bakteri ve virüslerin neden olduğu zatürre, özellikle ileri yaştaki kişilerde alışılmış belirtilerin dışında ortaya çıkabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer, öksürük, ateş ve göğüs ağrısının yanı sıra kişilik değişikliği ve depresyon benzeri belirtilerin de görülebileceğine dikkat çekti. Zatürrenin bazı durumlarda akciğer kanseriyle karıştırılabildiğini belirten Alzafer, korunmak için alınması gereken 6 önlemi sıraladı ve aşılamanın önemini vurguladı.
Zatürreye neden olan mikroorganizmalar solunum yoluyla vücuda giriyor. Zatürreye neden olabilen bazı bakteri ve virüsler, enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında çevreye yayılabiliyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer, "Zatürre bakteri veya virüslerle ortaya çıkmaktadır. Bazen önce virüs nedenli zatürre olarak başlar, eş zamanlı bakteriyel zatürre de eklenebilir. Pandemi sürecinde gördüğümüz Covid'e bağlı zatürrelerde etken mikroorganizma Covid virüsüydü. Bu süreçte zatürrenin ne kadar ağır ve ölümcül olabileceği halk arasında daha fazla anlaşıldı" diyor.
Dr. Alzafer zatürreye yakalanmayı kolaylaştıran etkenleri ise; ileri yaş, sigara ve alkol kullanımı, kalp, diyabet, kanser ya da kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımı olarak sıralıyor. Şunları söylüyor:
DEPRESYON BİLE GÖRÜLEBİLİR
Zatürrenin en sık görülen belirtileri; öksürük, ateş, titreme, göğüs ağrısı, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı olarak sıralanıyor. Öksürüğün niteliğinin değişmesi, balgam renginin sarı, yeşil veya pas rengine dönmesi, balgamda kan görülmesi, göğüs ağrısı, ateş ve titreme gibi belirtiler zatürre açısından önem taşır.
Özellikle ileri yaştaki hastalarda bu belirtilerin hiçbiri olmayıp, daha farklı ve sinsi bir tabloyla, kişilik değişikliği veya depresyon belirtileriyle bile ortaya çıkabilmektedir.
50 YAŞINDAN SONRA AŞI ŞART
Zatürre bazı durumlarda akciğer kanseriyle karışabilirken, bazen de her iki hastalık bir arada bulunabiliyor. Özellikle bazı tür kanserler, akciğer röntgeninde zatürreyi taklit edebiliyor. Tedaviye rağmen radyolojik bulguları uzun süre gerilemeyen hastalarda akciğer kanseri olasılığının da değerlendirilmesi gerekiyor. Tüberküloz hastalığı da bazen zatürre ile karıştırılabiliyor.
Zatürre aşısı sağlıklı bireylerde 50 yaşından itibaren yaptırılmalı. Ancak kişi kronik hastalıkları, bağışıklık durumu ve daha önceden zatürre geçirmişse daha önce de yaptırmasında fayda var.
ZATÜRRE RİSKİNİ AZALTAN 6 ÖNLEM
- Sağlıklı beslenin.
- Yeterli ve kaliteli uyuyun.
- Sigara ve alkol tüketiminden kaçının.
- Düzenli egzersiz yapın.
- Kronik hastalıklarınızı kontrol altında tutun.
- Yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun aşıları yaptırın.