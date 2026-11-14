Zatürreye neden olan mikroorganizmalar solunum yoluyla vücuda giriyor. Zatürreye neden olabilen bazı bakteri ve virüsler, enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında çevreye yayılabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer, "Zatürre bakteri veya virüslerle ortaya çıkmaktadır. Bazen önce virüs nedenli zatürre olarak başlar, eş zamanlı bakteriyel zatürre de eklenebilir. Pandemi sürecinde gördüğümüz Covid'e bağlı zatürrelerde etken mikroorganizma Covid virüsüydü. Bu süreçte zatürrenin ne kadar ağır ve ölümcül olabileceği halk arasında daha fazla anlaşıldı" diyor.

Dr. Alzafer zatürreye yakalanmayı kolaylaştıran etkenleri ise; ileri yaş, sigara ve alkol kullanımı, kalp, diyabet, kanser ya da kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımı olarak sıralıyor. Şunları söylüyor: Uzmanlar, özellikle ileri yaştaki kişilerin zatürre belirtilerini hafife almaması gerektiği konusunda uyarıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) DEPRESYON BİLE GÖRÜLEBİLİR Zatürrenin en sık görülen belirtileri; öksürük, ateş, titreme, göğüs ağrısı, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı olarak sıralanıyor. Öksürüğün niteliğinin değişmesi, balgam renginin sarı, yeşil veya pas rengine dönmesi, balgamda kan görülmesi, göğüs ağrısı, ateş ve titreme gibi belirtiler zatürre açısından önem taşır. Özellikle ileri yaştaki hastalarda bu belirtilerin hiçbiri olmayıp, daha farklı ve sinsi bir tabloyla, kişilik değişikliği veya depresyon belirtileriyle bile ortaya çıkabilmektedir.