2. Bizon: 2,9 mg Kolay Emilen Demir ve Yüksek Protein

Yaklaşık 85 gramlık bir porsiyon bizon eti, 2,9 mg demir sağlayarak günlük değerin yüzde 16'sını karşılıyor. Yapılan karşılaştırmalara göre bizon eti, sığır etine kıyasla daha az yağ ve daha fazla protein içerebiliyor.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından paylaşılan demir bilgi notuna göre, bizon gibi etlerde bulunan hayvansal kaynaklı "hem demir", bitkisel gıdalardaki "non-heme demir" türüne göre vücut tarafından daha kolay emiliyor. Uzmanlar yine de her iki demir türünün beslenme düzeninde birlikte yer almasını öneriyor.