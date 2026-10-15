Sığır etinden daha fazla demir içeren 10 yiyecek
Günlük demir ihtiyacını karşılamak denildiğinde akla ilk olarak kırmızı et gelse de mutfaktaki birçok tanıdık besin standart porsiyonlarında 85 gramlık sığır etini geride bırakıyor. Bakliyatlardan sebzelere, tohumlardan deniz ürünlerine kadar uzanan 10 farklı yiyecek hem yüksek demir oranlarıyla hem de bağışıklık ve kalp sağlığını destekleyen bileşenleriyle öne çıkıyor. Peki hangi besin bir porsiyonda ne kadar demir sağlıyor ve bitkisel demirin vücutta emilimi nasıl artırılıyor?
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