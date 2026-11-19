Septum deviasyonu olarak da bilinen burun içi eğriliği, çocukluk çağında burun fonksiyonlarını ciddi şekilde bozuyor. Çocuğun gelişimini doğrudan etkiliyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, burun eğriliği nedeniyle nefes alamayan bir çocuğun yüz ve kıkırdak gelişiminin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söylüyor.

Çocuklarda sürekli horlama, ciddi burun tıkanıklığının habercisi olabilir. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) UZUN YÜZ SENDROMU Kazkayası, "Aileler genellikle estetik kaygılarla ilişkilendirilen rinoplasti (burun estetiği) ile fonksiyonel bir zorunluluk olan septoplastiyi (burun içi eğrilik ameliyatı) karıştırıyor. Eğer bir çocuk burnundan sağlıklı nefes alamıyorsa, bu durum uyku kalitesini, okul başarısını ve en önemlisi yüz-çene kemiklerinin gelişimini bozar. Bu fonksiyonel sorunu çözmek için 18 yaşını beklemek, 'uzun yüz sendromu' dediğimiz, çene yapısının bozulduğu ve diş problemlerinin eşlik ettiği kalıcı deformitelere davetiye çıkarabilir." diyor.