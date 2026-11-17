İnsülin iğneleri tarih mi oluyor? Diyabet tedavisinde yeni dönem başlıyor
Diyabet tedavisinde gelişen teknolojiler yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Prof. Dr. Mehmet Temel Yılmaz, kan şekeri takibini değiştiren sensörlerden insülin iğnelerinin geleceğine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Diyabet, dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaşırken erken tanı, kişiye özel tedavi ve gelişen teknolojiler hastalığın kontrolünde büyük önem taşıyor.
Türkiye'de 12-14 milyon kişinin diyabetli olduğunun tahmin edildiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Temel Yılmaz, "Diyabet mikrobik etkeni olmayan bir pandemi gibi inanılmaz hızla artıyor. Ülkemizde her 10 yılda görülme sıklığının yüzde 100 arttığını, ikiye katlandığını saptadık. Diyabet tedavisinde kullandığımız GLP-1 analogları doğru kullanıldığında tıbbın önemli buluşlarından biri ama bu ilaçlar reçetesiz satılmamalı. Çünkü çok ciddi yan etkileri var" uyarısında bulunuyor.
ERKEN ÖNLEM ALINMASI ÖNEMLİ
Diyabetin 0-90 yaş arasında her yaşta ortaya çıkabildiğine ve iyi izlenmediğinde ciddi organ hasarlarına neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, hastalığın kalp-damar ve böbrek hastalıkları, hipertansiyon, obezite, görme kaybı ve bacak amputasyonlarının temel sebeplerinden biri olduğunu belirtiyor.
SENSÖRLER DAHA AYRINTILI
Diyaliz tedavisi gören hastaların yaklaşık yarısında sorunun diyabete bağlı geliştiğini aktaran Prof. Dr. Yılmaz, erken dönemde önlem alınmasının hem hastayı organ hasarlarından koruduğunu hem de tedavinin ekonomik yükünü azalttığını vurguluyor.
Diyabet tedavisinde kullanılan teknolojilerin son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirten Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, geçmişte parmaktan yapılan günlük birkaç ölçümle yürütülen takibin, sürekli glikoz ölçen sensörler sayesinde çok daha ayrıntılı hâle geldiğini söylüyor.
Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam ediyor:
"Günde 4-5 kan şekeri ölçümüyle aradaki değişimlerin çoğu görülemiyor. Sürekli glikoz takip sistemleri yaklaşık iki dakikada bir ölçüm yapmaya başlayınca ne kadar çok şeyi atladığımızı gördük. Bu teknoloji daha da gelişecek. Zamanla insülin iğneleri ve enjeksiyonları da tarih olacak."