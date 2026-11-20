Bacağınızı aniden kilitleyen, uykudan sıçrayarak uyandıran krampları hafife almamak gerekiyor. Sık tekrarlayan kramplar, sanıldığının aksine yalnızca yorgunluk veya susuzluk değil, bel fıtığından sinir sıkışmasına kadar birçok sağlık sorununun habercisi olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, kas krampıyla ilgili uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Gece bacak krampları, bel fıtığı ve sinir sıkışmasının habercisi olabilir. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TEK SUÇLU MAGNEZYUM DEĞİL

Sık tekrarlayan kas krampları yalnızca yorgunluk veya mineral eksikliğinden kaynaklanmayabilir. Bazı önemli sağlık sorunlarının ilk belirtisi olabilir. Kas krampı, kasın istemsiz ve ani şekilde kasılması sonucu ortaya çıkar. Kramp çoğunlukla baldır, ayak ve bacak kaslarında görülür. Birkaç saniye sürebileceği gibi dakikalar boyunca devam ederek kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Toplumda kramplar genellikle magnezyum eksikliğiyle ilişkilendirilir. Magnezyum eksikliği önemli nedenlerden biri olsa da tek neden değildir. Potasyum ve kalsiyum eksiklikleri, yetersiz sıvı tüketimi, aşırı egzersiz, dolaşım bozuklukları ve sinir sistemi problemleri de kramp oluşumuna yol açabilir.

Özellikle sık tekrarlayan bacak krampları bazı durumlarda bel kaynaklı sorunlardan kaynaklanabilir. Bel fıtığı veya sinir kökü basısı yaşayan kişilerde sadece ağrı değil, kaslarda istemsiz kasılmalar ve gece krampları da görülebilir.