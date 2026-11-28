Romatizma ağrılarım çok arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz artıramıyorum. Siz daha önce ozon tedavisi ile ilgili bir yazı yazmıştınız. Bana faydalı olur mu?

OZON tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi. Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok.

Ağrı kontrolünde önemli faydaları bulunuyor. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor.



GAZ PROBLEMİ

Midemde çok gaz var. Yaklaşık iki yıldır çare bulamadım. Ne yapayım?

ÖNCE neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme. Gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut

ÇÖZÜM EKG

3 aydır göğsümde kuş çırpınıyor gibi oluyordu. Doktora gitmeye karar verdim. Ama hangi tahlilleri yaptırayım dersiniz?

MUAYENE bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir. Aritmi dediğimiz ritmi bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir. Gerçekten kalp ritmi bozukluğu düşünülecek olursa Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir. Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.

GEBELİĞİ ÖNLER

Bir yıldır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bazen süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık olabilir mi?

OLABİLİR. Sana en azından TSH ve prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

UYKUSUZLUK SORUN

Uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı?

UYKUSUZLUĞUN bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar. Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Yani senin anlayacağın uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz.Manyetik alan tedavisi öneririm.