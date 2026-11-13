Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, fonksiyonel tıp alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, sonbaharda bağışıklığı güçlendirmenin 7 püf noktasını anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için probiyotik ve prebiyotik besinler öneriliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

1. PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK BESİNLER TÜKETİN

Düzenli probiyotik ve prebiyotik tüketimi doğal bir koruma kalkanı oluşturur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azaltıyor. Bu nedenle ev yapımı yoğurt, kefir, turşu, şıra, soğan, sarımsak, pırasa, muz, lahanagiller, pancar gibi besinlerin tüketimini ihmal etmeyin.

2. VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Özellikle D vitamini başta olmak üzere ihtiyaç duyulan vitamin ve minerallerin düzeylerinin hekim değerlendirmesiyle belirlenmesi, eksiklik saptanırsa uygun destek planlanması gerekiyor. Yumurta, balık, baklagiller, kuruyemişler ve çeşitli sebze-meyveleri içeren dengeli bir beslenme düzeni de vücudun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.