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Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmenin 7 formülü: Enfeksiyon uzmanından kritik öneriler

Sonbaharda bağışıklığı güçlü tutmak için beslenmeden uyku düzenine kadar günlük alışkanlıklar önem taşıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, hastalıklardan korunmaya yardımcı olacak 7 önemli öneriyi paylaştı.

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Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmenin 7 formülü: Enfeksiyon uzmanından kritik öneriler

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, fonksiyonel tıp alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, sonbaharda bağışıklığı güçlendirmenin 7 püf noktasını anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için probiyotik ve prebiyotik besinler öneriliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için probiyotik ve prebiyotik besinler öneriliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

1. PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK BESİNLER TÜKETİN

Düzenli probiyotik ve prebiyotik tüketimi doğal bir koruma kalkanı oluşturur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azaltıyor. Bu nedenle ev yapımı yoğurt, kefir, turşu, şıra, soğan, sarımsak, pırasa, muz, lahanagiller, pancar gibi besinlerin tüketimini ihmal etmeyin.

2. VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Özellikle D vitamini başta olmak üzere ihtiyaç duyulan vitamin ve minerallerin düzeylerinin hekim değerlendirmesiyle belirlenmesi, eksiklik saptanırsa uygun destek planlanması gerekiyor. Yumurta, balık, baklagiller, kuruyemişler ve çeşitli sebze-meyveleri içeren dengeli bir beslenme düzeni de vücudun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Haftada beş gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapılması öneriliyor.Haftada beş gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapılması öneriliyor.

3. UYKUNUZU DÜZENE SOKUN

Her gün 7-9 saat kesintisiz ve kaliteli uyumak, özellikle melatonin hormonunun salgılandığı 23.00-04.00 saatleri arasında uykuda olmak önem taşıyor.

4. HAREKETSİZ KALMAYIN

Haftanın beş günü 30 dakika tempolu yürümek, sağlıklı bir yaşamın önemli parçalarından biri. Egzersizin kişinin yaşına, sağlık durumuna ve fiziksel kapasitesine uygun olması gerekiyor. Amaç, vücudu aşırı zorlamak değil, düzenli hareketi günlük yaşamın bir parçası hâline getirmek olmalı.

Günde 7-9 saat kaliteli uyku bağışıklık sağlığı için önem taşıyor.Günde 7-9 saat kaliteli uyku bağışıklık sağlığı için önem taşıyor.

5. SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Günlük sıvı ihtiyacı; yaşa, fiziksel aktiviteye, sağlık durumuna ve hava koşullarına göre değişebildiğinden herkes için geçerli tek bir miktar olmasa da su içmek için susamayı beklememek ve gün boyunca yeterli su tüketmeye özen göstermek gerekiyor.

6. AŞILARINIZI YAPTIRIN, HİJYENE DİKKAT EDİN

Enfeksiyonlardan korunmak için grip aşılarının zamanında yapılması büyük önem taşıyor. Kalabalık yerlerde maske takılması, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması gibi hijyen önlemleri de enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Güneş ışığından güvenli şekilde yararlanmak, D vitamini düzeyinin korunmasına yardımcı oluyor.Güneş ışığından güvenli şekilde yararlanmak, D vitamini düzeyinin korunmasına yardımcı oluyor.

7. GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANIN

Güneşten güvenli biçimde yararlanmak, dengeli beslenmek, D vitamini düzeylerini değerlendirmek ve hekim önerisiyle kişiye uygun dozlarda takviye almak önem taşıyor.D vitamini takviyelerini gelişigüzel ve yüksek dozlarda kullanmak ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

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