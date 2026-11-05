Sofraların vazgeçilmezi olan pirinç, neredeyse her mutfakta en güvenilen temel gıdaların başında geliyor. Ancak pirinç bitkisinin yetişirken suyu ve toprağı adeta bir sünger gibi çekmesi, tabağımıza kadar ulaşan görünmez bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Toprakta, suda ve havada doğal olarak bulunan arsenik, diğer tahıllara kıyasla pirince çok daha kolay tutunuyor. Üstelik mutfakta alışkanlıkla yaptığımız standart yıkama ve pişirme işlemleri de bu ağır metali tamamen uzaklaştırmaya yetmiyor. Hal böyle olunca sağlığımızı korumanın yolu, henüz market rafının önündeyken doğru paketi seçmekten ve mutfakta birkaç kritik alışkanlığı değiştirmekten geçiyor.

PİRİNÇTEKİ ASIL RİSK: İNORGANİK ARSENİK

Verywell Health'in yazısına göre pirinçteki bu tehlikeyi anlamak için önce arseniğin doğadaki iki farklı yüzünü tanımak gerekiyor. Arsenik organik ve inorganik olarak ikiye ayrılıyor; ancak insan sağlığı için asıl büyük tehdidi, endüstriyel ve çevresel kalıntılarla da birleşen inorganik form oluşturuyor. Pediatrik Çevre Sağlığı Uzmanlık Birimleri, pirinç tanelerinde ağırlıklı olarak bu zararlı inorganik türün bulunduğuna ve bu maddenin bilinen hiçbir güvenli alt sınırı olmadığına dikkat çekiyor. Yani düşük miktarlar bile özellikle bebekler, çocuklar, hamileler ve sofrasından pilavı eksik etmeyenler için ciddi bir risk anlamı taşıyor.

Vücuda yüksek miktarda inorganik arsenik girmesi kısa sürede mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sert tepkilere yol açabiliyor. ABD Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünün verilerine göre, düşük dozda bile olsa uzun yıllar bu maddeye maruz kalmak kanser, diyabet, kalp hastalıkları, bağışıklık sistemi bozuklukları ve cilt sorunları riskini sessizce büyütüyor. Peki markette elimiz hangi pakete gitmeli, yıllardır sağlıklı bildiğimiz hangi alışkanlık aslında daha fazla arsenik almamıza neden oluyor?