Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların riskini artırabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Rasih Sonsöz, kolesterol konusunda toplumda doğru bilinen 4 tehlikeli yanlışı anlatıyor, kolesterolü düşürmeye yardımcı önlemleri sıralıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Doğrusu: Kolesterolünüzün normal çıkması, kalp ve damar sağlığınız açısından risk taşımadığınız anlamına gelmez. Çünkü kolesterolde hedef değer kişiden kişiye değişir. Sigara, yüksek tansiyon, diyabet ve yaş gibi risk faktörleri, aynı kolesterol değerini bir kişi için kabul edilebilir kılarken başka biri için tehlikeli hale getirebilir.

DİYET VE SPOT YAPARSAM KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜRÜM: YANLIŞ

Doğrusu: Sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, düzenli egzersiz ve alkolden uzak durmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri kolesterolü düşürmede önemli etkenler ancak ilaç tedavisi uygulanmadan yeterli değildir. Hastalarımız 'ben yeterince kilo versem, diyet yapsam, kolesterolü düşürürüm' şeklinde inanışa sahip olabiliyorlar ancak bu düşünce hayati riske yol açabilir. Çünkü kolesterolü sadece doğru alışkanlıklarla düşürmenin oranı yüzde 20-30'dur.

Kalp sağlığı için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli.

İLAÇ KULLANIRSAM YAN ETKİLERİ ZARAR VERİR: YANLIŞ

Doğrusu: Ülkemizde kolesterol ilaçlarının olası yan etkilerinden duyulan korku, çoğu kez tedavinin ertelenmesine ya da doktor önermediği halde ilaçların bırakılmasına neden olabiliyor. Hastalar ilaçların yan etkisinden korkarak yıllarca yüksek kolesterolle kalp-damar hastalığı risklerini artırıyorlar.

Oysa araştırmalar gösteriyor ki; kolesterol ilaçları ciddi bir yan etki yapmıyor. Nadir de olsa ciddi bir yan etkiye ait bulgu görürsek önce hekim olarak biz son veriyoruz. Bu nedenle mutlaka doktorunuzun önerdiği ilaç tedavisini uygulayın ve ilacınızı doktorunuzdan habersiz bırakmayın.

TAKVİYE GIDALARLA KOLESTEROLÜMÜ DÜŞÜREBİLİRİM: YANLIŞ!

Doğrusu: Sosyal medyada, internette veya arkadaş çevresinde duyulan önerilerle kolesterolü düşürdüğü iddia edilen takviye gıdalara yönelme, toplumda sık yapılan tehlikeli hatalardan biridir. Doktor önerisi olmadan kullanılan, 'doğal takviye' olarak sunulan bazı ürünler kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Takviye gıdalara güvenerek doktorun önerdiği ilaç tedavisini ertelemek ya da bırakmak, kalp ve damar hastalıkları riskini daha da artırır. Bu nedenle kolesterolü düşürmek amacıyla herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır.