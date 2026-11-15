Kolesterol hakkında doğru bilinen 4 tehlikeli yanlış! Kalp krizi ve inme riskine dikkat
Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme riskini artırabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Rasih Sonsöz, kolesterol konusunda toplumda doğru kabul edilen 4 tehlikeli yanlışı açıklayarak önemli uyarılarda bulundu. Normal kolesterol değerinin her zaman risksiz anlamına gelmediğini belirten Sonsöz, ilaç tedavisini doktor önerisi olmadan bırakmanın ve takviye ürünlere güvenmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların riskini artırabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Rasih Sonsöz, kolesterol konusunda toplumda doğru bilinen 4 tehlikeli yanlışı anlatıyor, kolesterolü düşürmeye yardımcı önlemleri sıralıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
KOLESTROLÜM NORMAL DEĞERDE, DEMEK Kİ SORUN YOK: YANLIŞ
Doğrusu: Kolesterolünüzün normal çıkması, kalp ve damar sağlığınız açısından risk taşımadığınız anlamına gelmez. Çünkü kolesterolde hedef değer kişiden kişiye değişir. Sigara, yüksek tansiyon, diyabet ve yaş gibi risk faktörleri, aynı kolesterol değerini bir kişi için kabul edilebilir kılarken başka biri için tehlikeli hale getirebilir.
DİYET VE SPOT YAPARSAM KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜRÜM: YANLIŞ
Doğrusu: Sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, düzenli egzersiz ve alkolden uzak durmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri kolesterolü düşürmede önemli etkenler ancak ilaç tedavisi uygulanmadan yeterli değildir. Hastalarımız 'ben yeterince kilo versem, diyet yapsam, kolesterolü düşürürüm' şeklinde inanışa sahip olabiliyorlar ancak bu düşünce hayati riske yol açabilir. Çünkü kolesterolü sadece doğru alışkanlıklarla düşürmenin oranı yüzde 20-30'dur.
İLAÇ KULLANIRSAM YAN ETKİLERİ ZARAR VERİR: YANLIŞ
Doğrusu: Ülkemizde kolesterol ilaçlarının olası yan etkilerinden duyulan korku, çoğu kez tedavinin ertelenmesine ya da doktor önermediği halde ilaçların bırakılmasına neden olabiliyor. Hastalar ilaçların yan etkisinden korkarak yıllarca yüksek kolesterolle kalp-damar hastalığı risklerini artırıyorlar.
Oysa araştırmalar gösteriyor ki; kolesterol ilaçları ciddi bir yan etki yapmıyor. Nadir de olsa ciddi bir yan etkiye ait bulgu görürsek önce hekim olarak biz son veriyoruz. Bu nedenle mutlaka doktorunuzun önerdiği ilaç tedavisini uygulayın ve ilacınızı doktorunuzdan habersiz bırakmayın.
TAKVİYE GIDALARLA KOLESTEROLÜMÜ DÜŞÜREBİLİRİM: YANLIŞ!
Doğrusu: Sosyal medyada, internette veya arkadaş çevresinde duyulan önerilerle kolesterolü düşürdüğü iddia edilen takviye gıdalara yönelme, toplumda sık yapılan tehlikeli hatalardan biridir. Doktor önerisi olmadan kullanılan, 'doğal takviye' olarak sunulan bazı ürünler kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Takviye gıdalara güvenerek doktorun önerdiği ilaç tedavisini ertelemek ya da bırakmak, kalp ve damar hastalıkları riskini daha da artırır. Bu nedenle kolesterolü düşürmek amacıyla herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır.