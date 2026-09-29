Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 16:32 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 17:53

İstanbul'da yılın ilk 7 ayında 130 milyon muayene gerçekleştirilirken, 548 binden fazla vatandaş MHRS randevusuna gitmeyerek sistemi kilitledi. İptal edilmeyen randevular yüzünden acil sağlık hizmeti bekleyen binlerce hastanın hekime erişimi gecikirken, polikliniklerde de verimlilik ciddi oranda düştü.

Sistemdeki tıkanıklığı önlemek adına, aldığı randevuya gitmeyen kişilere aynı branştan 15 gün boyunca yeni randevu verilmeyecek. Mağduriyet yaşamak istemeyen ve diğer hastaların hakkını korumak isteyen vatandaşların, gidemedikleri randevuları en geç bir gün önce saat 20.00'ye kadar iptal etmesi gerekiyor.