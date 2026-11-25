Sabah öksürüğünü hafife almayın! Uzmanı uyardı: KOAH'ın gözden kaçabilen 5 erken belirtisi
Sigaraya, yaşa ya da yorgunluğa bağlanarak önemsenmeyen bazı şikâyetler, ciddi bir akciğer hastalığının habercisi olabilir. Prof. Dr. Baykal Tülek, erken dönemde gözden kaçabilen belirtileri tek tek anlattı.
KOAH, dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor. En önemli risk faktörünü sigara kullanımı oluşturuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Baykal Tülek, sinsi hastalığın gözden kaçabilen 5 erken belirtisini anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Sabahları tekrarlayan öksürük: Alışılması gereken bir durum değil, vücudumuzun bize verdiği bir uyarı olabilir. Haftalarca devam eden veya sık tekrarlayan öksürük, hava yollarında gelişen kronik hasarın ilk işaretlerinden biri olabilir. Öksürüğü yalnızca sigaraya bağlayarak önemsememek tanıyı geciktirebilir.
Sürekli veya tekrarlayan balgam çıkarma: Her sabah balgam çıkarıyor olmak normal değildir. Özellikle uzun süredir devam eden balgam üretimi, hava yollarındaki kronik iltihabi değişikliklerin habercisi olabilir. Balgam miktarında veya renginde belirgin değişiklik olması da değerlendirme gerektirir.
Merdiven çıkarken veya yokuş yürürken nefes darlığı: Başlangıçta yalnızca hızlı yürüyüşte veya merdiven çıkarken hissedilir. Kişi çoğu zaman bunu yaşına ya da hareketsizliğine bağlar. Oysa eskiden rahatlıkla yapılan aktivitelerde nefes darlığı gelişmesi önemli bir uyarıdır.
Nefes alıp verirken hırıltı veya ıslık sesi: Özellikle nefes verirken duyulan hırıltı, hava yollarında daralmaya işaret edebilir. Bu belirti astım gibi başka hastalıklarda da görülebildiğinden, nedeninin araştırılması gerekir.
Göğüste sıkışma veya baskı hissi: Bazı hastalar nefeslerini rahatça veremediklerini, göğüslerinde ağırlık veya sıkışma hissettiklerini ifade eder. Bu yakınmanın KOAH'a eşlik edebilse de kalp hastalıkları dâhil farklı nedenlerle de ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.