Sabahları tekrarlayan öksürük, KOAH'ın erken belirtilerinden biri olabilir. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Sabahları tekrarlayan öksürük: Alışılması gereken bir durum değil, vücudumuzun bize verdiği bir uyarı olabilir. Haftalarca devam eden veya sık tekrarlayan öksürük, hava yollarında gelişen kronik hasarın ilk işaretlerinden biri olabilir. Öksürüğü yalnızca sigaraya bağlayarak önemsememek tanıyı geciktirebilir.

Sürekli veya tekrarlayan balgam çıkarma: Her sabah balgam çıkarıyor olmak normal değildir. Özellikle uzun süredir devam eden balgam üretimi, hava yollarındaki kronik iltihabi değişikliklerin habercisi olabilir. Balgam miktarında veya renginde belirgin değişiklik olması da değerlendirme gerektirir.