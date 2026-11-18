Her 4 kişiden biri inme geçiriyor. İnme sonucu pek çok hasta kısmi olarak hareket kabiliyetini yitiriyor. İnmenin yanı sıra aynı sonuca yol açan çeşitli tümörler ya da uzun süren yoğun bakım tedavisi gibi pek çok hastalık ve durum, hastaların bazen kısmi bazen de tam olarak hareket kabiliyetini yitirmesi anlamına geliyor. Kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen, yatakta dahi oturamayan hastalar ile yakınları, uzun süre yatağa bağımlı kalma endişesi yaşayabiliyor.