Robotik rehabilitasyon felçli hastalara umut oluyor! Yüzde 48'i ayağa kalkabiliyor
İnme ve ağır felç sonrası hareket kabiliyetini kaybeden hastalar için robotik rehabilitasyon yeni bir umut kapısı aralıyor. Uzmanlar, erken müdahale ve yoğun tedavi programlarıyla elde edilen dikkat çekici sonuçları anlattı.
Her 4 kişiden biri inme geçiriyor. İnme sonucu pek çok hasta kısmi olarak hareket kabiliyetini yitiriyor. İnmenin yanı sıra aynı sonuca yol açan çeşitli tümörler ya da uzun süren yoğun bakım tedavisi gibi pek çok hastalık ve durum, hastaların bazen kısmi bazen de tam olarak hareket kabiliyetini yitirmesi anlamına geliyor. Kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen, yatakta dahi oturamayan hastalar ile yakınları, uzun süre yatağa bağımlı kalma endişesi yaşayabiliyor.
Ancak robotik teknolojilerden faydalanılan yoğun rehabilitasyon programı, dikkat çeken sonuçlarıyla hastaları yeniden hayata bağlıyor. Öyle ki ağır felç geçiren hastaların yüzde 48'i robotik rehabilitasyon tedavisiyle ayağa kalkabiliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları Prof. Dr. Cihan Aksoy ile Doç. Dr. Mustafa Çorum, robotik rehabilitasyonun klasik fizik tedaviyi destekleyen yönlerini, tedaviye erken başlamanın önemini ve yoğun programların hastaların bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarına nasıl katkı sağladığını anlatıyor.
FİZİK TEDAVİ İÇİN AYLARCA BEKLENMEMELİ
İnme veya beyin kanaması sonrasında fizik tedaviye başlamak için hastanın genel durumunun tamamen düzelmesini beklemenin, fizik tedavi açısından dezavantaj yarattığına değinen Prof. Dr. Cihan Aksoy, "Tedaviye çok erken dönemde başlandığında hastanın hareket kabiliyetinin desteklenmesi mümkün oluyor. Robotik rehabilitasyon, hasta tam olarak kendinde değilken bile fizyoterapi yapabilme imkânı veriyor" diyor. Doç. Dr. Mustafa Çorum, robotik rehabilitasyon tedavisinin en önemli parçasının hastaların günlük yaşamda yaptıklarını taklit etmek olduğunu belirtiyor.
Çorum, "Biz hastaları günlük yaşam aktivitelerine döndürebilirsek, beyin tekrardan eski fonksiyonlarına kavuşabiliyor" diyor.